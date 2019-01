RETROVIDEO | Täna 15 aastat tagasi püstitas see hiljem Rockis mänginud korvpallur vägeva Euroliiga rekordi! 

Just Rocki esindas hooajal 2008/09 ameeriklasest keskmängija Tanoka Beard, kes oli varem kuulunud neli hooaega Žalgirise ridadesse. Just tema kogus 22. jaanuaril 2004 Euroliiga efektiivsusnäitajaks 63, mis on selle sarja senini kehtiv tipptulemus.