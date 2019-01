Tartu Bigbank lappis ühe augu, kuid suurem häda vajab veel peamurdmist 

Esmalt aga Maarjamaale tulevast Heleniusest. Kui tavapäraselt liigutakse üle Soome lahe vastupidises suunas ning just eestlased on need, kes siirduvad põhjanaabrite juurde ehk "paremasse liigasse", siis Helenius võtab ette vastupidise suunas. Miks nii? „Tõesti ei tea, meil pidi isegi õlu praegu juba kallim olema,” naljatles meeskonna mänedžer Hendrik Rikand.

Tegelikkuses otsis Helenius juba suvel võimalust välismaale siirduda, kuid suure kala ootuses lükkas ta kõik laual olnud pakkumised tagasi. Nii liituski mees lõpuks koduliigas palliva Raisio Loimuga. Küll lasi ta lepingusse lisada punkti, mis lubaks tal igal hetkel väljamaale siirduda ning seda nurgaründaja nüüd kasutaski.

Jan Helenius. lentopalloliitto.fi

"Oliver oli alguses ebalev ning ütles, et ei tea, pigem ei soovita. Aga neil on õhtul mäng ning ta loodab, et ei pea oma sõnu sööma. Hiljem helistas ta siis tagasi ning ütles, et võta ära. Oli parim mees platsil," selgitab Rikand ülemineku tagamaid. "Kokkuvõttes ei ole tema kohta veel ühtegi negatiivset hinnangut kuulnud."

Head soovutsed ei garanteeri veel siiski kohta põhikoosseisus, sest see tuleb treeningutel ausalt välja võidelda. Samal positsioonil ootavad teda ees Sam Walker, Märt Tammearu, Siim Tammearu ning terve hooaja vigastusega kimpus olnud Stefan Kaibald.

Kui esialgu võibki jääda mulje, et Helenius toodi just Kaibaldi asendama, siis Rikand kinnitab, et päris nii siiski pole. "Kaibald peaks nelja nädala pärast täie rauaga taas olemas olema. Samas, oleme ennegi selliseid kinnitusi saanud...