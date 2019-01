Ott Tänak õpetab kogenud tiimikaaslast, kuidas Toyotaga paremini toime tulla 

Kusjuures soomlasel on WRC sarjas oluliselt enam kogemusi, ta alustab tänavu oma 13. hooaega. Tänakul on staaži aastaid vähem.

Meie mees on aga tuntud selle poolest, et talle meeldib väga palju auto arendamise ja nüansside juures kaasa rääkida. Latvala tõdeb, et tal on tiimikaaslaselt nii mõndagi õppida.

"Teame, et Ott on tänavu väga tugev," ütles ta Autosportile. "Kui jälgisin tema eelmise aasta sõite, siis tundsin survet, et pean ka ise parem olema. Ma ei teinud auto seadistuses midagi erilist, üritasin agressiivselt sõita, et masina üle kontroll saada. Ma ei kasutanud ära keskdiferentsiaali eelist."

Ta jätkas: "Kui Ott tiimi tuli, oli tema siht, et auto oleks neutraalsem, mis läbi on kergem keerata. Siis ei tule ka nii agressiivselt sõita. Olen temalt õppinud ning tunnen, et see lähenemine hakkab ka mulle mõjuma."