EI PORNOLE! Jaapanlased panevad olümpiamängude eel erootikale veto 

Erootika piiramise on ette võtnud eelkõige ketid Seven-Eleven ja Lawson, kellel on kogu riigi peale üle 34 000 poe. Nõue on esitatud ka teistele. Soovijad siiski ajakirjadest päris ilma ei jää, pornograafilise sisuga trükised asetatakse muudest ajakirjadest eraldi nii, et need üldpildis välja ei paistaks.