Anett Kontaveidilt saadud õpetlik kaotus on tšehhitari Austraalia lahtise poolfinaali aidanud  

Nimelt kaotas Kvitova 2. jaanuaril, Brisbane´i turniiri teises ringis eestlannale 5:7, 6:7. Pärast seda on ta aga ainult võite tunnistanud. Ta triumfeeris Sydney turniiril ning on Austraalia lahtistel alistanud viis vastast. Nõnda ongi tšehhitari võiduseeria juba 10 matši pikkune.

"Arvan, et ma ei mänginud Brisbane´is hästi. Ma alles otsisin oma mängu. Ilmselt näitasin Kontaveidi vastu juba paremat tennist, kuid kaotasin ikkagi. Tähtis on aga see, et suutsin selle mängu ajal sisemisele arusaamisele jõuda. Mõistsin, millist tennist tahan mängida," meenutas Kvitova. "Sydney turniir andis mulle kinnitust, et liigun õigel teel."