OTSE | Sport 23.01: kas Läti mürakaru Kambala hirmutab Kalev/Cramo mängijad ära? 

Sport 23.01: kas Läti mürakaru Kambala hirmutab Kalev/Cramo mängijad ära?

Kaspars Kambala 2014. aastal Riia Baronsi särgis. Laura Oks

Ja tere päevast ka sporditoimetuse poolt! Kolmapäeval on kesksel kohal korvpall. Tallinna Kalev/TLÜ võtab Eesti-Läti liigas kell 19 vastu Riia VEFi, aga põnevam kohtumine peetakse ilmselt Jurmalas, kus kohaliku tiimi vastaseks on Kalev/Cramo. Jurmala ridades tuleb karjääris viimast korda platsile legendaarne tsenter Kaspars Kambala. Varem ka poksiga tegelenud Kambala võtab mõõtu kuu aega tagasi Jurmala mängijat Ugis Pinetet rusikaga näkku löönud Kalev/Cramo tagamehelt Chavaughn Lewiselt. Lätlaste väitel on tegu siiski kokkusattumusega ja Lewis ei pea kättemaksu kartma. Ka see mäng algab kell 19.