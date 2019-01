"ISA, KARDAN NII VÄGA!" Jäljetult kadunud lennukis viibinud jalgpallur saatis sõpradele meeleheitliku sõnumi 

"Tere vennad, kuidas teil hulludel läheb? Olin just Nantes'is tegemas asju, asju, asju, asju, asju ja see ei lõppe kunagi, kunagi, kunagi, kunagi. Olen lennukis, mis tundub, nagu see oleks laiali vajumas. Sõidan Cardiffisse, uskumatu. Juba homme alustan uues klubis treeninguid," alustas Sala oma sõnumit.