Kas jäljetult kadunud jalgpalluri eest peab 17 miljonit maksma? 

Eesti üks tuntumaid jalgpalliagente Andrei Stepanov ütles, et tegemist on nii ettearvamatu olukorraga, et suure tõenäosusega ei ole kellelgi sarnast kogemust. „Väga raske kommenteerida. Arvan, et see on üks esimesi sarnaseid juhtumeid,“ arutles endine Eesti koondislane. „Klubid tegid ostu-müügi lepingu, aga paar päeva hiljem juhtub midagi sellist. Usun, et spordijuristid oskaksid olukorda paremini selgitada. Isegi vaatan huviga, kuidas kõik laheneb. Ma arvan, et need on suured klubid ja Nantes ei küsi Cardiffi käest üleminekusummat.“