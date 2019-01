Miks karistatakse Konstantin Vassiljevit? Agent: „Tahetakse näidata, et klubi on boss.“ 

Konstantin Vassiljev võitis Jagielloniaga Poolas hõbemedali ja lahkus seejärel Piasti. Martin Ahven

Seejärel sõlmis Vassiljev Piastiga kolmeaastase lepingu, kuid esimesel hooajal enda mängu loodetud tasemel käima ei saanud. Ometi poleks keegi osanud oodata, et endine Poola koondise peatreener Waldemar Fornalik teatab, et tal polegi enam Vassiljevit vaja. Järgnesid lepinguvaidlused, kus pooled omavahel kokkuleppele ei jõudnud. Piast maksab endiselt Vassiljevile lubatud palka, kuid esindustiimi juurde Eesti koondise poolkaitsjat ei võeta.

Sügisel avaldasid nii Vassiljev kui ka Stepanov lootust, et jaanuaris olukord laheneb. Nüüd hakkab üha enam selguma, et Piast ei kavatsegi alla anda. Nad maksavad pigem Vassiljevile palka, kui loovutavad jalgpalluri oma konkurentide ridadesse.

Stepanov kinnitas kolmapäeval, et mitu klubi on Piasti poole pöördunud sooviga Vassiljev näiteks laenule võtta, kuid Gliwice tiim ignoreerib neid pöördumisi.

„Mõned klubid on Kostja vastu huvi tundnud, kuid Piast lihtsalt ei reageeri ega vasta nendele pakkumistele. Tundub, et lihtsalt ei taheta anda võimalust klubi vahetamiseks. Ilmselt otsustati niimoodi Kostjat karistada,“ ütles ta nõutult.

„Tahetakse näidata, et klubi on boss. Meie jaoks on tegemist väga arusaamatu olukorraga. Samas on neil mängijaga kehtiv leping ja kui nad ei taha pakkumistele vastata, siis nad ei peagi seda tegema. Kuni nad Kostjale korralikult palka maksavad, ei saa me ka midagi nõuda.“