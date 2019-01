Kahekordne olümpiavõitja kaalus enesetappu: mõtlesin ainult sellest, et ei soovi homset näha 

"Kogusin poolteise kordse annuse depressiooniravimeid, et end tappa," tunnistas Pendleton, kes tegi spordiga lõpparve pärast 2012. aasta Londoni olümpiat, kust ta naasis kulla ja hõbedaga.

"Need lebasid mu ees. Teadsin, kui palju on vaja võtta ja kui kaua läheb aega, et nad mõjuksid. Ma polnud isegi endast väljas, vaid lihtsalt tuim."