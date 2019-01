UHKE! Simple Sessionile tulevad ka krutskimehest Eesti e-resident ja üle Hiina müüri hüppaja 

39aastane Bam Margera on laias maailmas tuntud ennekõike kui 2000ndate alguse MTV kultuslike telesaadete “Jackass” ning “Viva La Bam” osaline, milles profirulataja koos oma sõpradega ekraanil ennekuulmatuid krutskeid korda saatis. Tal on ka oma tegelane mitmes “Tony Hawk Pro Skater” frantsiisi videomängus.

Tänaseks profirulataja karjääri lõpetanud Margera tegutseb ka muusiku ja ettevõtjana – tal on omanimeline aksessuaaribränd BamMerch, mille tootmine on seotud Eestiga. Kuigi Simple Sessionile tuleb ta esimest korda, on Tallinn Margerale juba tuttav koht, kuna mees on Eesti e-resident.

Bam Margera. Simple Session

44aastane Danny Way on kahel korral maineka Thrasheri ajakirja poolt aasta rulatajaks nimetatud rulasportlane (1991 ja 2004), kes on tuntud ekstreemsete trikkide poolest: ta on hüpanud rulal välja helikopterist, sõitnud hiiglaslikel rampidel ja hüpanud rambi abil üle Suure Hiina müüri.

Simple Sessionile saabub tänavu esmakordselt ka videomängude staar ning vaieldamatult maailma kuulsaim rulataja Tony Hawk. 16kordne X-mängude medalivõitja, 50aastane rulatäht saabub Eestisse 1. veebruari õhtul ning viibib siin terve nädalavahetuse- Pühapäevaste finaalide ajal asub Hawk Red Bull TV ülekandes rulaeksperdina võistlusi kommenteerima.