WRC SUUR EELVAADE: Kes vajavad tiitlit nagu õhku? Keda ähvardab töötuks jäämine? Kaarel Täll , täna, 19:00

SOOSIKUTE SEAS: Kihlveokontorid usuvad, et maailmameistriks tulevad just Ott Tänak (vasakul) ja Martin Järveoja. Toyota Gazoo Racing

Läksime! Autoralli MMi hooaja eel on alati õhus palju teadmatust ja pinget, mis tegelikkuses hakkab loogikaks moonduma alles suve teises pooles. Ott Tänak on talve jooksul korduvalt välja öelnud, et eesmärgid on kõige kõrgemad, kuid kogenud rallirahvana teame, et siin alal ei tasu kellelegi tiitleid liiga vara kätte jagada. Eriti, kui stardis on Sebastien Ogier! Vaatame veel korra üle, mis neljas tehasetiimis toimub ja kes ikkagi tiitlist unistavad.