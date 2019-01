Legendaarne Loeb seisab tõsise väljakutse lävel: uus auto ja uued rajad 

Legend, kes osaleb tänavu kuuel rallil, on Hyundaid testinud umbes 321 kilomeetri jagu, kuid võistlussituatsioon ta Lõuna-Korea masinat veel proovida pole saanud. Tema WRC-karjäär möödus Citroeni roolis. Prantsusmaa autoga kihutas ta ka mullu, kui osales kolmel rallil.

"Olen Monte Carlos olnud üsna edukas (seitse võitu - M.T.), kuid sel aastal ootab mind täiesti uus väljakutse," vahendab Loebi sõnu Autosport. "Uus tiim, uus auto ja uued rajad. Mulle on tuttav vaid Col de Turini ülesmäge lõik.

Saan vanu legende kasutada vaid 10 kilomeetri jagu. Kõik muu on uus, mis teeb asja veelgi põnevamaks.

Uue tiimi ja auto avastamise kogemust mul sisuliselt pole, kuid testid olid produktiivsed. Hyundaid ja Citroeni on veel vara võrrelda, kuid saan öelda, et i20 on mõnus roolida."