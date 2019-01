Korvpall STATISTIKAPOMM | Ajuvabas hoos James Harden kütab väljakud ajalooliselt kuumaks Toimetas Siim Kera , täna, 09:28 Jaga:

James Harden on metsikus hoos. Reuters/Scanpix

James Harden! Korvpallisõbrad jälgivad Houston Rocketsi staari imelist hoogu suu ammuli. Möödunud ööl loopis ta New York Knicksi vastu karjääri suurima punktiskoori ehk 61 silma. Kiikame tema oivalise vormi numbritesse.36 punkti viskas Harden avapoolajal Knicksi vastu. See oli tema karjääris viies kord, kui ta loopis esimesel poolajal üle 35 silma. Viimase paarikümne aasta jooksul on rohkemat suutnud vaid Kobe Bryant. üle ühe korra on NBAs üle 60 punkti visanud vaid viis meest. Harden (2), Elgin Baylor (3), Michael Jordan (4), Bryant (6), Wilt Chamberlain (32).See oli Hardeni karjääri 14 mäng, kus ta on saanud kirja üle 50 punkti. Sama palju on Rick Barry'l, rohkem sama edukaid matše on kirjas vaid Bayloril (17), Bryantil (25), Jordanil (31) ja Chamberlainil (118)21 kohtumises järjest on Harden visanud üle 30 punkti. 36,3 punkti keskmiselt mängus on Harden sel hooajal visanud.