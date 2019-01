OTSE | Monte Carlo ralli: kui kõrgele suudab Tänak ronida?

Ott Tänaku kaotus finišis on valusad 2.12,9 ehk kokkuvõttes jääb saarlane Ogier'ist maha 2.39,7 ning peaks pudenema kaheksandaks (või seitsmendaks, sõltuvalt Meeke'iga juhtunust)



Tänak: "Tavaline rehvilõhkimine. Kahjuks ei oska öelda, kuidas see juhtus."



Latvala kaotab katsel Ogier'ile 25,6 sekundiga.



Vahepeal on selgunud, et Kris Meeke on katsel seisma jäänud! Samuti on teada, et Pontus Tidemand on samuti tänaseks katkestanud.