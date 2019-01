Austraalia lahtiste finaalpaar teada: kallaletungist taastunud tšehhitar vs. rassismiskandaali sattunud jaapanlanna 

Kaks naist pole kunagi varem omavahel kohtunud, kumbki pole varem Austraalia lahtiste finaalis osalenud ning kumbki pole varem maailma esinumbriks tõusnud.



Kvitova tee finaali on olnud kahtlemata traagilisem. Viimati mängis ta suure slämmi finaalis 2014. aastal Wimbledonis, tema karjäärile pani tõsise põntsu 2016. aasta detsember, mil teda oma kodus noaga rünnati. Nüüd on ta (lõplikult?) tagasi.

"Ma arvan, et paljud ei uskunud, et ma suudan tagasi tulla ja sellisel tasemel tennist mängida," rääkis ta WTA kodulehele. "Ei olnud kerge kõigega toime tulla. Mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Võttis palju aega, et taas endasse uskuda. Ma ei julgenud alguses kuskil üksi olla. Mäletan, kui olin esimest korda Prahas riietusruumis üksi ja pärast läksin oma abiliste juurde ja ütlesin: "olin esimest korda üksi ja täna läks kõik hästi.""

Noarünnakus sai vigastada Kvitova käsi ja ta tunnistas, et paranemine oli keeruline.

"Käega oli palju tööd. Ma arvan, et minu sporditaust aitas. Ma võtsin eesmärgiks tagasituleku ja tegin kõik, mis võimalik."

Kuigi Kvitova pole suure slämmi finaalis pikalt mänginud, on ta WTA turniiride otsustavatel heitlustel alati hästi mänginud. Tema finaalisaldo on 26 võitu ning 7 kaotust. Oma viimased kaheksa finaali on ta kõik võitnud, viimati kaotas ta esikohamängus 2016. aasta oktoobris.



Kvitova vastaseks finaalis on Naomi Osaka, kes spordisõprade teadvusesse puges mulluse USA lahtiste meistrivõistluste võiduga. Osakal ongi karjääri jooksul kõigest kaks WTA-turniiri triumfi, lisaks USA lahtistele oli ta mullu parem ka mainekal Indian Wellsi võistlusel.

Enne tänast poolfinaali sattus rassismiskandaali Osaka sponsor, kiirnuudlifirma Nissin, kes kujutas reklaamis Jaapani ja Haiti päritolu tennisisti valge inimesena.