Jäljetult kadunud lennuki piloot enne saatuslikku õhkutõusu: olen veidi roostes 

Lennukit pole endiselt leitud ning piloot Dave Ibbotson (60) ja Sala on jäljetult kadunud. Kolme lapse isa Ibbotson külastas enne lendu Facebooki, kus kirjutas, et ta on maandumise osas veidi roostes ning Cardiff-Nantes'i lennu maandumine kõige paremini ei õnnestunud.



Neljapäeva hommikul teatas Guernsey saare politsei, et otsingud jätkuvad ning tähelepanu pööratakse rannikualadele. Eile uuris politsei põhiliselt teooriat, et Ibbotson ja Sala maandusid küll vees, kuid suutsid end seejärel päästepaadile aidata. Isegi kui tõesti nii juhtus, on lootused Ibbotsoni ja Salad elusalt leida väikesed, sest vesi on külm ning ilmastikuolud karmid.



Mis juhtus?