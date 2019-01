Mait Toom keskmise näpu skandaalist: meeskond oli minu selja taga. 

"Õnneks või kahjuks on Eestis vähe rahvast ja ikka kuuled, mis nägudelt see negatiivsus sinu ja su meeskonnakaaslaste - kelle eest ma tol hetkel ka seisin - pihta tuleb," rääkis ta intervjuus. "Reageerisin olukorrale väga ebaprofessionaalselt." Pärast olukorda kohtusid klubi, fännid ja Toom erinevas koosseisus omavahel koguni kuus korda ning otsiti lahendust. Toom meenutab esimest kohtumist.

"Rääkisin, et fännide käitumine ei kõlba jalgpalliväljakule ega kuhugi. Andsin mõista, et minu tegu oli ka vale, et kahetsen seda, aga sellele järgnes nende tunniajaline monoloog. Nõrgemad mehed oleks vist karjääri kohe lõpetanud."

Lisaks räägib Toom, et fännid nõudsid selgelt, et ta peab klubist lahkuma. Kuna Toomi vabandused ei mõjunud, leidis ta, et ei saa Floras edasi mängida. Samuti tõdeb ta, et meeskond oli ses olukorras tema selja taga.



Viimast väidet tõestab ka oktoobrikuine mäng Flora ja Tammeka vahel. Flora värava löönud Zakaria Beglarišvili tõttas pärast tabamust vahetusmängijate pingi juurde, kust sai enda kätte Mait Toomi mängusärgi, mille ta kõrgele üles tõstis.



"See oli austusavaldus. Terve meeskond tänab Maitu, et ta aitas meie väravat nii kaua kaitsta," kommenteeris Beglarišvili toona Õhtulehele.



