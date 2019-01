PAHANDUS! Fulhami ründaja tungis klubi turvamehele kallale ja arreteeriti 

Palluri arreteerimisega päädinud probleem algas sellest, et peatreener Claudio Ranieri oli Kamara juba varem esindusmeeskonna treeningutelt töörahu huvides eemaldanud. Seega pidi prantslane treenima U23 meeskonnaga, kuid ei ilmunud Daily Maili andmetel harjutuskorrale kohale, mistõttu määras klubi boss Alistair Macintosh talle rahatrahvi.

See ärritas pallurit ning too soovis olukorda Motspur Parki ehk klubi baasi lahendama minna. Olukord eskaleerus aga kähmluseks turvamehega, mispeale saabus sündmukohale politsei, kes Kamara arreteeris. Juhtunut nägid pealt mitmed Fulhami töötajad ning nüüdseks ootab Kamarat klubist lahkumine. Spekulatsioonid viivad teda Türki.

Kamaraga on viimasel ajal korduvalt probleeme olnud. 29. detsembril põhjustas ta penaltitüli ning hiljuti läks väidetavalt meeskonnakaaslase Aleksandar Mitroviciga joogatunnis karvupidi kokku.

Too tüli algas sellest, et Kamara hakkas rääkima ajal, mil pidanuks valitsema vaikus. Mitrovic olevat talle käratanud "jää vait", mispeale eskaleerus olukord nii, et kaaslased pidid mehi lahutama.