Kadunud jalgpalluri tillukene kodukoht on üdini šokis: loodame, et ta ilmub elusana välja 

Seni pole leitud väikelennukit Piper Malibud, pilooti Dave Ibbotsoni ega Salad. Suure tõenäosusega on nad hukkunud.



Alla 2000 elanikuga Argentina väikelinnas Progresos, kus Sala üles kasvas, valitseb šokk.



Alles eelmisel nädalavahetusel oli Progresos pidu - tähistati "oma poisi" Sala siirdumist 17 miljoni euro eest Inglismaa kõrgliigaklubisse Cardiff City.



"Oleme šokis. Hommikul palvetas tema eest suur osa linnast," rääkis kohaliku vutiklubi San Martin ametnik Alberto Gudino. "Me ei suuda juhtunut uskuda. Meie jaoks on ta perekond. See kõik on meid rivist välja viinud. Meid on nii vähe ja tunneme kõik üksteist, Emiliano oli üks meist. Ta ei jäänud meist kunagi kaugeks."



Sala hoidis kodukohaga tihedat sidet. Tihti veetis ta seal mitmeid nädalaid ning nautis grillipidudel venna Dario poolt meisterdatud liha.



San Martini klubi juhataja Daniel Rivero ütles, et linna on tabanud kaotus.



"Tänaval näeb ainult segaduses nägusid," rääkis ta. "Oleme teda kogu elu tundnud ja teame, kui väga ta seda üleminekut vääris. Ta on meie klubist esimene, kes on niivõrd kaugele jõudnud. Selles, mis temaga juhtus, ei ole loogikat. Loodame imet, loodame, et ta ilmub elusalt välja."