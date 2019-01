Ajateenistusest naasnud tennisist: see tuli kindlasti kasuks iseseisvumisel ja nii-öelda mehistumisel 

Üldiselt võttis ta sõduri baaskursuse kokku sõnadega "uus" ja "huvitav". "Ma polnud kunagi relvast lasknud ega telgis ööbinud. Kõik oli uus. Kindlasti tuli [kogemus] kasuks iseseisvumisel ja nii-öelda mehistumisel. Ma ei leia, et see olnuks nii pikk aeg, et negatiivselt mõjus. Pigem ikka positiivselt."