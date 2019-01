„Tal on Björn Borgi pilk, Andy Murray võitlejahing ja Roger Federeri rahulikkus.“ 

***

Kenneth Raisma Tsitsipasest: ta on noorem Federer

Eestlane Kenneth Raisma (20) alistas koos Stefanos Tsitsipasega 2016. aasta suvel Wimbledoni noorteturniiri paarismängus järjepanu kõik vastased ning krooniti ühiselt tšempioniks. Mõlemad noormehed said triumfist omal ajal kõva emotsiooni, kuid nüüd on kreeklane jõudnud maailma tipule oluliselt lähemale kui hiljuti ajateenistuse läbinud Raisma.

„Eks see ole kõigi jaoks natuke uskumatu, et ta nii kiiresti nii kõrgele on rühkinud,“ kommenteeris eestlane Õhtulehe palvel vana paarimehe edulugu. „Ikka olen vaadanud ja jälginud, ta mängib hästi, midagi pole öelda.

Kõige lihtsam on ehk öelda, et ta on [mängustiililt] noorem [Roger] Federer. Ta üritab sarnaselt mängida ja on ise ka öelnud, et Federer on tema iidol. Tal on hea serv, hea eeskäsi, võrgus mängib hästi. Tagakäsi (mida Tsitsipas mängib ühe käega - M.T.) on ajaga oluliselt stabiilsemaks läinud, relvaks ma seda ei nimetaks, aga ega vastased sealt kergesti punkte ka ei saa.“

Raisma tunnistab, et pärast juunioride aastaid on noormeeste teed lahku läinud ja viimasel ajal pole väga suheldud. „Ta on hästi energiline ja tore inimene,“ iseloomustab ta kreeklast. „Ei ole ülbe ega midagi, väga normaalne vend. Pere on tal natuke [heas mõttes] hull. Kui ema-isa ja kõik koos on, siis on natuke väsitav, energiakogus läheb natuke liiga suureks. Aga väga tore, läbi ja lõhki tenniseperekond.“

Stefanos Tsitsipias (vasakul) ja Kenneth Raisma 2016. aastal Wimbledoni noorteturniiri paarismängu võidutrofeega. Wimbledon.com