Kadunud lennuki, jalgpalluri ja piloodi otsingud lõpetati 

Reutersi teatel kammisid päästjad kolme päeva jooksul läbi 1700 ruutmiili suuruse ala, kuid ei leidnud ühtegi jälge kadunud lennukist ega inimestest. Otsingute lõpetamise põhjusena teatati, et lootus kedagi veel elusana leida on muutunud üliväikeseks.

Sala saatis lennuki kadumise eel sõpradele Snapchatis heliklipi: „Tere, vennad, kuidas teil, hulludel, läheb? Olin just Nantes'is tegemas asju, asju, asju, asju, asju ja see ei lõppe kunagi, kunagi, kunagi, kunagi. Olen lennukis, mis tundub, nagu see oleks laiali vajumas. Sõidan Cardiffisse, uskumatu. Juba homme alustan uues klubis treeninguid. Vaatame, mis juhtub. Vennad ja õed, on teiega kõik korras? Kui pooleteise tunni pärast ei kuule te minu käest uusi teateid, siis ma ei tea, kas keegi saadetakse mind otsima, sest nad ei leia mind. Isa, kardan nii väga!“