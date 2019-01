Kadunud jalgpalluri pisarais õde: tean, et ta on elus! 

"Palun, palun, palun ärge lõpetage otsinguid! Saame otsusest aru, kuid palun ärge lõpetage! Tean, et ta on endiselt elus. Ta on võitleja.

Otsingute lõpetamisest teatanud Guernsey sadama kapten David Barker vastas: "Mõistame Emiliano Sala perekonna muret. Kuid olen täiesti kindel, et me ei suuda enam midagi teha."

Sala saatis lennuki kadumise eel sõpradele Snapchatis heliklipi: „Tere, vennad, kuidas teil, hulludel, läheb? Olin just Nantes'is tegemas asju, asju, asju, asju, asju ja see ei lõppe kunagi, kunagi, kunagi, kunagi. Olen lennukis, mis tundub, nagu see oleks laiali vajumas. Sõidan Cardiffisse, uskumatu. Juba homme alustan uues klubis treeninguid. Vaatame, mis juhtub. Vennad ja õed, on teiega kõik korras? Kui pooleteise tunni pärast ei kuule te minu käest uusi teateid, siis ma ei tea, kas keegi saadetakse mind otsima, sest nad ei leia mind. Isa, kardan nii väga!“