Kelly Sildaru võitleb pärast hõbedat väsimusega, päästeingliks on rõõmus meel 

Kohtunikud hindasid kõige kõrgemalt Sildaru esimest sooritust, andes talle 92,33. Sharpe pani oma paremuse maksma viimase katsega, teenides 94 punkti.

Loodetust pisut madalamad hüpped ei jäänud tema sõnul hoo taha, sest renn oli heas korras ja kiire. Pigem on asi selles, et rennisõitu on Kelly teinud vähem kui pargisõitu ja Big Airi hüppeid.

"Seina kõrgus on kuus-seitse meetrit. Selleks, et sealt kõrgele kerkida, on vaja palju sõita, et julgust ja mugavust saada. Kui põgusalt kokku võtta, siis jääb asi julguse taha. Aga see on täiesti loomulik, sest tegu on ekstreemspordiga. Mul on tihtipeale endal hirmus renni äärel seista," ütles Tõnis Sildaru.

Olümpiavõitja Cassie Sharpe'i esikoht oli tema sõnul igati teenitud. "Meile jäi arusaamatuks, miks ta esimese katse eest nii vähe punkte sai (88,66). Tundus, et tema kolmas katse polnud nii palju esimesest katsest parem. Kohtunikud mõtlesid kaua, nii et pinge oli õhus, kumb võidab. Aga Cassie oli täna tugevam, tema amplituud oli võrreldes Kellyga teisest puust."

Väike uinak ja pargisõit ootab!

X-mängude raskem osa ootab Sildarusid veel ees. Kelly ei saanud kohe hotelli magama sõita, sest Eesti aja järgi kell 7 toimus auhinnatseremoonia. Hotell asub võistluspaigast 20-25 minuti kaugusel ja ega tseremooniagi kohe läbi ei saa. Kell 18 algab pargisõidu treening ja tund hiljem on võistlus. Ööl vastu laupäeva kell 4 ootavad ees Big Airi hüpped.