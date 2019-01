Ogier võtmetähtsusega kiiruskatse ärajätmisest: ainuõige otsus!  

Nimelt on Montes äärmiselt tähtis rehvistrateegia ning Ott Tänak oli üks neist, kes pidanuks tänase päeva esimesel kiiruskatsel kõvasti liidrikohal edu kasvatama. Katse jäi aga ära ning järgneva lõiguga, kus tema rehvid enam nii hästi ei toiminud, andis ta esikoha sootuks käest. Lõunapausiks langes eestlane kolmandaks.

Soomlase pahameelest võib aru saada, kuid valitseva tšempioni Sebastien Ogier´ meelest langetati õige otsus. "Et päeva esimene katse ära jäeti, polnud ka meile sobiv," arutles ta. "Aga see oli ainuõige otsus! Viimasel viiel kilomeetril olid meeletud rahvamassid. See oleks liialt ohtlik olnud. Tore, kui inimesed raja ääres käivad, aga see lõi ka meie strateegia sassi."