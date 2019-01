Rahvusvaheline Autospordi Liit vastas Mäkineni vihapurskele: oli ebaprofessionaalne meid rünnata 

Monte Carlo ralli teine päev algas Toyota jaoks kehvasti, sest esimene kiiruskatse jäeti turvakaalutlustel ära. Päeva liidrikohalt alustanud Ott Tänak panustas aga just sellele katsele, mistõttu saarlase plaanidele vesi peale tõmmati.

"Korraldajad oleks pidanud ära jätma kõik kolm katset, sest Monte on ainus ralli, kus rehvistrateegia pannakse paika kogu ringi kohta. FIA bossid ei saa senimaani aru, et ralli toimub Monte Carlos."

FIA võistluste direktor Yves Matton - kes oli üle-eelmisel aastal veel Citroeni meeskonna tiimipealik - kaitses Monte Carlo ralli korraldajaid. Prantslane viitas selgelt asjaolule, et otsuseid katsete toimumise/mittetoimumise osas teevad ikkagi ralli korraldamisega seotud inimesed mitte FIA. Ehk Monte Carlo puhul võttis vastava otsuse vastu Monaco Autospordi Klubi.

Yves Matton. PA/Scanpix

"Ma olen väga üllatunud, et ta nii agresiivsete kommentaaridega ning üldse mitte professionaalse sõnavõtuga, nii meid kui ka korraldajaid, ründas," vahendab Motorsport Mattoni sõnu.

"Ta teab, kui keeruline on raja ääres olevat publikut kontrollida ning kui oluline turvalisus meie jaoks on. Turvalisus on ralli puhul meie jaoks prioriteet number üks. Me teame, et WRC rallid toimuvad tsüklitena, mistõttu tuleb rehvivalik teha rohkem kui üht katset silmas pidades. See on lihtsalt osa mängust, kus vahel võidetakse ning vahel kaotatakse.