Tänak jäi pärast keerulist päeva positiivseks: üldiselt töötab meie masin siin hästi 

"Raske öelda, miks see [rehvipurunemine] tuli. Katsete teisel läbimisel on juba väga palju kruusa rajale tõmmatud. Mõnikord pole küsimus kurvide lõikamises, vaid selles, et slikkidega pole kruusasel teel kõige parem sõita," sõnas Tänak, ning kinnitas, et teda ja Kris Meeke’i vaevab sama probleem [velgedega].

Laupäeval ning pühapäeval on kavas kokku kaheksa kiiruskatset ning meie mehel on püüda peamiseks Fordil kihutavat Elfyn Evansi, kellest Tänak jääb maha 47,4 sekundiga. Ralli esikoha peale peavad tulist heitlust aga Sebastien Ogier ning Thierry Neuville keda lahutab vaid kaks sekundit.

Ogier: „Väga tore on esikohal olla. Võib-olla viimane katse ei tulnud ehk kõige paremini välja. Homme on pikk päev ning loodame auto veidi paremaks saada. Jõudsime sellegi poolest finišisse ega teinud vigu, mis siiski peamine.

[Meie rehvivalik] polnud ehk kõige parem. Hommikul oleks olnud hea valik, kuid seal jäeti üks katse ära, mistõttu näppu lõikasime. See oli kõige kasulikum Hyundaile. Õhtul tegime kompromissi, mis oli okei.“

Sebastien Ogier. AFP/Scanpix

Homsest võistluspäevast? „Kõik teavad homseid katseid hästi, sest oleme neid varasematel aastatel läbida. Mõistagi ei pea ma täpseid tingimusi, kuid ootan keerulisi olusid. Hetkel oleme eesotsas Thierry [Neuville’ga] kahekesi, aga Montes võib iga katsega väga palju muutuda. Kindlasti ei saa unustada neid, kes on tagapoo, aga suurim võitlus käib hetkel minu ja Theirry vahel.“