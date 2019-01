VIDEO | Kelly Sildaru püstitas ulmelise etteastega X-mängude rekordi ning sai kaela kuldmedali

16aastasele Sildarule oleks sealjuures esikoha toonud kõik kolm laskumist. Kõige paremini õnnestus eestlannal kolmas üritus, mille eest teenis ta 99,00 punkti, mis on ka X-mängude naiste pargisõidu uus rekord. Avakatset hinnati kohtunike poolt 94,33 punkti ning teist laskumist 96,66 punkti vääriliselt.

Sildaru jaoks on tegemist karjääri kuuenda X-mängude medaliga. Ainuüksi Aspenist on tal varasemast ette näidata kaks pargisõidu kulda (2016 ning 2017), rennisõidu hõbe (2019) ning Big Airi hõbe (2017). Lisaks on eestlannal taskus Hafjelli Bir Airi hõbe (2017).