Erki Nool: kui kuppel on pehme, ei jõua ka maailma andekaim sportlane kuhugi 

Endine tippkümnevõistleja ja kahe Riigikogu koosseisus rassinud Nool on tuntud oma avameelsuse poolest, tihti on tema arvamused vastuolulised ning tekitavad tormilainetusi. Sellest johtuvalt võiks ju arvata, et Eesti sportlaste kehvad tulemused ajavad televiisori ees ülekannet nautiva Noole karvad turri. Nii hull asi siiski ei ole. Küll muutuvad tema emotsioonid, kui ta kuuleb võistlusjärgseid kommentaare. Nii sportlaste, treenerite kui ka spordiajakirjanike omi. Viimased upitavad Noole arvates täiesti arutult sportlaste taset ning ei suuda armastatud ala kõrvalpilguga vaadata.