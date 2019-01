Kõmu KUUMAD KLÕPSUD | Sergio Ramose eks leidis Hispaania kõrgliigast omale järgmise keskkaitsja Ohtuleht.ee , täna, 21:59 Jaga:

Elisabeth Reyes koos Sergio Sanchezega. Instagram @elisabethreyesoficial

Kunagi kõndis 2006. aastal Miss Hispaaniaks valitud Elisabeth Reyes Madridi Reali kapteni Sergio Ramose käekõrval. Praeguseks on 32aastane iluduskuninganna aga keskkaitsja välja vahetanud Cadizi tagalamehe Sergio Sancheze vastu. Tundub, et uus Sergio on naisele igatahes südamelähedasem, sest üheskoos kasvatavad nad ka kaht last.