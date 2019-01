Kelly Sildaru erakordse saavutuse järel: medalid andsid jõudu juurde, mul on väga hea meel! 

Järgmisena teeb Kelly Sildaru kaasa USAs Utah' osariigis Park Citys peetaval MMil, varem pole ta täiskasvanute MMil kaasa teinud. Esialgne plaan on kaasa teha taas kolm ala. Esmalt on 2. veebruaril kavas Big Airi hüpped.

"Õnneks nii on. MMil on selles mõttes kindlasti lihtsam, muidu tapaks ennast täitsa ära. Üritan enne MMi võimalikult palju puhata ja niisama olla, et keha saaks ära taastuda. Loomulikult tahaks mäele minna, aga vahepeal on tarvis puhata. See on mõistlik," ütles ta.