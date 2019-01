Õe ja venna hiilgav koostöö: Henry Sildaru tegi kõik, et Kelly suudaks X-mängudel edukas olla 

12aastane Henry Sildaru on Kelly jaoks juba mõnda aega olnud treeneri rollis. Ta jälgib konkurentide tegemisi ja pakub õele mäel korralikku konkurentsi. Et Aspenis olid Kelly kolm võistlust surutud 26-27 tunni sisse, ainult vaimsest toest ei piisanud. Püha eesmärk oli Kelly energiat säästa.

"Meil on alati väga hea koostöö olnud. Nüüd aitas ta mu suuski üles mäele tassida, et mul lihtsam oleks. Henry küsis vahepeal, kas ma tahan juua ja kui vaja, tõi mulle. Ja nii pargisõidu rajal kui ka rennis sõitis ta minu ees ja ma sõitsin järgi. Alati on mõnus kellegagi koos sõita," rääkis Kelly Sildaru õe-venna koostööst.