Laupäeva domineerinud Tänak: homme on võimalik enda positisiooni veel parandada 

Kui reede õhtul hoidis meie mees kinni seitsmendast kohast, kaotades liider Sebastien Ogier'ile 2.34,9, siis laupäeva õhtuks on saarlane kerkinud juba viiendaks. Kuigi kaotus Ogier'ile on jätkuvalt 2.16,0, on poodium meie mehest kõigest 17,3sekundi kaugusel.

"Muidugi on lamellidega libe ning pidin seetõttu veidi ettevaatlikum olema, aga samas katsete alguses saan jällegi kiiremini sõita. Montes on võimatu kogu aeg gaasi anda, sest seda piiri tuleb tunnetada. Aga anname endast parima. Homme on meil võimalik enda positsiooni ikkagi veel mõne koha võrra parandada, seega läheme endast kõike andma. Vahe on siiski suur ning tavaoludes oleks selle tagasi tegemine keeruline, aga vaatame, mis homne toob."

Ralli liider Sebastien Ogier: "Jaa, olen oma edu suutnud kahekordistada (naerab) (2,0 pealt 4,3 sekundi peale - toim). Thierryga on kõva võitlus, aga olen rahul, sest oli keeruline päev. Eeldan, et homme on veidi kergemad olud, kuigi start on väga kõrgel ning seal on ilmselt palju jääd. Autole tunduvad need teed igatahes sobivat.

Tean, et Thierry ei anna alla, sest vahe on ainult neli sekundit. Meie edumaa teiste ees on suur, seega sõidame rahulikumalt ning mõtleme MM-tiitli peale, sest katkestamine oleks kohutav. Esmatähtis on auto finišisse tuua, kuid see ei tähenda, et me homme ei võitleks."

Sebastien Ogier. AFP/Scanpix

Thierry Neuville: "Olen endast väga palju andnud. Eriti viimasel katsel. Arvasin, et suudan seal liidrikoha endale napsata, aga vahed olid lõpus väga väikesed. Kaotasime päevaga vaid 2,3 sekundit, seega pole hullu.