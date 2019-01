VAATA JA KADESTA | Hollandi koondislane tabas pruudiga naelapea pihta 

Kui jalgpalli mõttes võis see olla samm tagasi, siis kindlasti polnud see nii kõige muu mõttes. Nimelt pallis äärekaitsja enne Kanadasse siirdumist Türgis Fenerbahces ning Sardiinias Cagliaris. Ehk alles nüüd saab ta tõelist glamuuri ja tähelepanu nautida. Ning see meeldib väga tema pruudile Rose Bertramile.