Tänavuse hooaja parima sõidu teinud Zahkna aitas mehed naistele järele 

Tänavu on MK-sarjas punkte teeninud niisiis juba kolm meest: Kalev Ermitsal on 14 etapiga kirjas 24 punkti, Lessingul 3 ning Zahknal 2 silma. MK-sarja üldliider on ülivõimsalt Bö 782 punktiga. Teist kohta hoiab Aleksander Loginiov (527) ning kolmandat M. Fourcade (511).