Agent paljastas saatusliku sõnumivahetuse, kus kadunud jalgpalluriga lennudetaile kokku lepiti 

Esmaspäev, 21. jaanuar

McKay: "Ma helistan sulle kohe."

McKay: "Ta ütles mulle, et see on sama firma."

Sala: "Okei, aitäh sulle."

***

Mis juhtus?

Sala jäi kadunuks esmaspäeva õhtul, mil ta oli väikelennukiga suundumas Prantsusmaalt Inglismaale. Nimelt oli Premier League'i kuuluv Cardiff City just 18 miljoni euro eest ostnud argentiinlase mängijaõigused ning Sala oli teel just oma uue leivaise juurde, mil väikelennuk La Manche'i väina kohal kadunuks jäi. Väikelennuki Piper Malibu, piloodi Dave Ibbotsoni ning Sala otsingud lõpetati neljapäeval, kuna pärast nii mitut päeva on nende elusalt leidmise võimalus nullilähedane.