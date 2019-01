Raskustes olev Cagliari vajab Klavanit kui õhku. Või kas ikka vajab? 

Eestlase puudumisel on keskkaitses madistanud peamiselt Fabio Piscane ning Luca Ceppitelli. Täna pidid nad koos väravavaht Alessio Cragnoga oma võrgust välja noppima kolm palli, kuid kuidas on lood üldiselt. Kas Cagliari on Klavanita mänginud paremini või halvemini?

Ei ole just meie meest soosivad numbrit. Kuid äkki peitub konks kalendris? Klavan on Itaalias pidanud ohjeldama Sassuolo, Atalanta, AC Milani, Parma, Sampdoria, Interi, Frosinone, AS Roma, Napoli ning Lazio ründajaid. Nende meeskondade keskmine liigapositsioon on 7,3 ehk üldjuhul on tegemist olnud kindlalt tabeli ülemise poole satsidega. Ainus "kotipoiss" selles nimistus on olnud hetkel 19. kohal olev Frosinone, kellega Cagliari detsembri alguses 1:1 viigi tegi.