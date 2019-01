Rapla noppis Annuki käe all juba kolmanda võidu ning koputab vaikselt play-off'i uksele 

Eelmise aasta lõpus peatreeneritoolil vangerduse teinud Rapla on Toomas Annuki käe all teeninud neljast mängust kolm võitu. Ainus allajäämine on samuti andestatav, sest see tuli selle nädala teisipeäval Riia VEFilt.



Ogre - Valga-Valka 86:73 (24:10, 18:23, 17:21, 27:19)



Kodumeeskond oli avaveerandil dikteerivamaks pooleks ja viie minutiga haarati 13:6 eduseis. Ogre oli heas hoos kaugvisetel ja Karlis Apsitise viimase sekundi viskest siirduti teisele veerandajale vastu 24:10 eduseisust. Renars Magone jätkas võõrustajate suurepärast visketabavust samuti kolmepunktiviskega, millega oli Valga-Valka jaoks vahe paisunud juba 17 punktile. Alla aga ei antud ning seisult 29:12 tehti koguni 16:2 spurt. Punkte tõid nii Guntis Sipolinš, Timo Eichfuss ja ka Dashawn King. Mitu head läbimurret lõpetas resultatiivselt lätlasest tagamees Elvis Endzels. Ogre siiski sai mõõnast üle ja paari minutiga pääseti kümne silmaga ette. Kingi raskest lähiviskest õnnestus Valga-Valkal puhkepausiks kaotusseis üheksapunktiliseks mängida.



Eichfussi nelja punkti ja Sipolinši kaugviske toel alustas Valga-Valka kolmandat veerandaega 7:0 spurdiga ning Ogre edust oli alles jäänud vaid kaks silma. Kaotusseisu Ogre siiski ei jäänud, aga vastased püsisid mängus ja viimane neljandik algas kodumeeskonna 59:54 juhtimisel. Endzelsi vabavisetest pääses Valga-Valka mõned sekundid hiljem kolme punkti kaugusele, misjärel tegi Ogre aga 9:0 spurdi. Seisult 71:59 tabas Sipolinš korvi alt ja Eichfussi olulisest kolmepunktiviskest vähenes külaliste jaoks 4.13 enne lõppu vahe seitsmele punktile. Stephen Browni korvist õnnestus Valga-Valkal peagi seisuks 68:73 teha, ent Magone ja Ogre mängu 12. kaugvise kohtumise viimasel minutil suurendas vahe 80:70 peale ning nii polnud võitjas enam kahtlust.



Ogre parimatena viskasid Viktors Iljins ja Rihards Zebergs võrdselt 14 punkti. Renars Magone lisas 12 punkti ning Karlis Apsitis ja Lauris Mizis tõid 11 silma.



Valga-Valka poolelt viskas Dashawn King 16 punkti. Timo Eichfussi nimele jäi 15 silma, Elvis Endzels ja Guntis Sipolinš lisasid 14 punkti, kellest viimane kogus ka 10 lauapalli. 9 punkti ja 5 korvisöötu sai enda nimele Stephen Brown.



Päeva viimases kohtumises ei jätnud Ventspils koduplatsil Jekabpilsile mingit võimalust ja sai kirja 112:76 võidu.