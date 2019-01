Õnnetuste seeria seljatanud suusakuninganna naasis võidusoonele, üllatusmees alistas Bö enda! 

"Praegu ei tunne ma end nii, nagu professionaalsel tasemel treenimiseks vaja oleks. Pean lihtsalt oma keha kuulama," vahendas ajaleht Bild oktoobris Dahlmeieri sõnu. "Alati, kui arvasin, et nüüd on kõik korras, tuli kuskilt järgmine probleem. Viimased nädalad on minu jaoks rasked olnud."