VIDEO | Legend! Ajaloolise võidu teeninud Sebastien Ogier ei suutnud pisaraid tagasi hoida 

Kuuekordne maailmameister edestas ülipõnevas heitluses lõpuks Thierry Neuville´i vaid 2,2 sekundiga. Ühtlasi oli see Ogier´le kokku seitsmes ja kuues järjestikune Monte Carlo etapivõit. Prantslane on Monaco teedel triumfeerinud kolme erineva masinaga, varasemalt on tal istumise all olnud Volkswagen ning Ford.