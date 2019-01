Messi ja teised jalgpallistaarid ajasid kokku suure summa, et müstiliselt kadunud kolleegi taas otsima hakataks 

Reutersi teatel kammisid päästjad kolme päeva jooksul läbi 1700 ruutmiili suuruse ala, kuid ei leidnud ühtegi jälge kadunud lennukist ega inimestest. Otsingute lõpetamise põhjusena teatati, et lootus kedagi veel elusana leida on muutunud üliväikeseks. Õhusõidukis oli lisaks Salale piloot Dave Ibbotson.

Paljud inimesed üle maailma avaldasid pettumust, et otsimine lõpetati. Nüüd võtsid jalgpallurid, eesotsas Lionel Messi ja Diego Maradonaga kätte ja ajasid kokku üle 200 000 euro, et otsingud taas käima lükata.

"Olen väga tänulik kõigile toetajatele ja jalgpalluritele, kes õla alla panid. Hakkame uuesti otsima ja leiame kindlasti Sala ja piloodi," vahendab The Sun Sala õe Romina sõnu. "Ta on võitleja. Olen kindel, et temaga on kõik korras."