FOTOD | Autš! Arsenali jalgpalluriga suguühtes olnud kaunitar: seks oli kummaline, ma ei nautinud seda 

"Ta tundus väga ebaküps ning tahtis vägisi endast suurepärast muljet jätta, olla nagu "suur poiss". Asjad käisid üsna kiiresti. Ühel hetkel saatis ta mulle Instagramis sõnumi ja juba olid tal Londonisse lennupiletid ostetud," jutustas Eglantine esimesest kokkupuutest Willockiga. "Kuna ta on nii noor, olid tema jutt väga igav."

Ilmselt polnud Willock ka kõige adekvaatsemas seisus, sest Eglantine sõnutsi oli ta sisse tõmmanud lämmastikoksiidi ning tarbinud mehiselt alkoholi. "Ühel hetkel ta mainis, et tal on kell 11 trenn, aga see ei häirinud teda. Kas sinna ka jõudis, ma ei tea," lisas modell.