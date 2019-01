Võimas tagasitulek! Gaasi tallanud Tänak tuhises endalegi ootamatult poodiumile 

Sekeldustest ning kolmandast kohast hoolimata jäi Tänak nädalavahetusega rahule. Ütles ta ju hooaja eel Eesti ajakirjanikele, et rallide võitmine pole tänavu tema ainsaks eesmärgiks. Põhisihiks on aasta lõpp ehk maailmameistritiitel. Saarlane tõestas alati keerulistes oludes sõidetavas Monte Carlo rallil, kus sohvritel tuleb rinda pista nii lume, jää, asfalti kui ka poriga, et püsib endiselt kõige kõrgemas konkurentsis.