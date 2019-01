Osaka kerkis esireketiks, Kontaveit säilitas koha, Kanepi kukkus kõvasti 

Finaali eel oli selge, et kumb võidab, asub ka WTA edetabelit juhtima. Osaka valitses teist Suure slämmi turniiri järjest ja on nüüd kogunud 7030 edetabelipunkti. Kvitoval on neid 6290 ja Austraalia lahtistel neljandas ringis Serena Williamsile kaotanud Halepil 5582.

Eelmise aastaga võrreldes kaotasid veidi üle saja punkti nii Anett Kontaveit kui ka Kaia Kanepi. Kontaveidil on nüüd 2355 punkti ja koht jätkuvalt 20. - nagu ka Austraalia lahtiste alguses. Esisaja teises pooles on punktivahed tublisti väiksemad ja nõnda on paratamatu, et Kanepi, kel nüüd 696 punkti, langes 71. kohalt 87ndaks.