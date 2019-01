Jurist: on võimalik, et Cardiff pääseb kadunud jalgpalluri eest Nantes'ile raha maksmisest 

Kokkulepitud üleminekusumma oli 17 miljonit naela ehk umbes 19 miljonit eurot, lisaks boonusena 3 miljonit naela, kui Cardiff ei lange Inglismaa kõrgliigast välja. Ajalehe The Telegraph allika kohaselt jättis Cardiff kokkulepitud ajaks esimese ülekande tegemata ja tahab nüüd välja selgitada, kas ta üldse on kohustatud Sala eest üleminekutasu maksma.

Venemaa portaal sports.ru küsis spordijuristilt Mihhail Prokopetsilt olukorra kohta hinnangut. "Alustame sellest, et tavaliselt niisuguseid asju ei juhtu. On selge, et tuleb lugeda lepingut, mis reguleerib kõik küsimused, sealhulgas selle, kui mängija otsustab äkitselt karjääri lõpetada," alustas Prokopets.

"Ma pole meedias veel näinud infot, millisesse staadiumisse tehing jõudis - kas üleminekuleping Nantes'i ja Cardiffi vahel oli juba sõlmitud, ja mis eriti tähtis - kas oli väljastatud rahvusvaheline üleminekusertifikaat (ITC).

See väljastatakse ühest riigist teise ülemineku korral. See on kui tunnistus, et kõik tingimused teises riigis mänguloa andmiseks on täidetud. On tavaline, et ka juhul, kui leping on sõlmitud, oodatakse esimese rahalise ülekandega selle sertifikaadi väljastamiseni. Sest mängijat ostev klubi tahab olla veendunud, et ka saab tolle jalgpalluri - kasutada saab teda ainult sertifikaadi olemasolul."