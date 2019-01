POMMUUDIS | Kangur, Talts ja Arbet peavad veebruaris oma viimase koondisemängu 

Uudise teatas korvpalliliit praegu käival pressikonverentsil. 36aastane Kangur ning 35sed Talts ja Arbet on koondist esindanud poolteist kümnendit. Talts on seni peetud 159 mänguga Eesti rekordinternatsionaal, Kanguril ja Arbetil on teise-kolmandana kirjas 155 mängu. MM-sarja viimaseks mänguks läheb Eesti 24. veebruaril külla Gruusiale, sinna veterankolmik enam ei sõida.