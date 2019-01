Uuendus aitas Zirgi tõusulainele, tartlane ujus Luksemburgis kiirelt 

Enam hullemaks ei saanud olukord minna. "Ma polegi nii pikalt haige olnud," räägib Kregor nüüd, kui seljataha on jäänud edukad etteasted Luksemburgis kõrgetasemelisel pika basseini võistlusel. "Langesin võib-olla korraks masendusse, aga nukrutsemisel pole erilist mõtet. Hakkasin taas harjutama, tahtsin uue hooga edasi minna."

400 m vabaujumises oli Kregor viies ajaga 3.57,10, isiklikust tippmargist jäi puudu vaid 0,23 sekundit. Kaks korda lühemal distantsil tuli ta 1.50,74ga kuuendaks, Eesti rekord on 83 sajandikku parem. 200 m liblikat läbis ta 2.02,92ga, mis andis kuuenda koha.

"Arvan, et 400 m vabalt õnnestus kõige paremini," arutleb Kregor. "Kuid 200 m vaba- ja 200 m liblikujumise tulemused valmistasid samuti rõõmu. Nendel kolmel alal avastasin enda jaoks midagi uut. Üritasin pidevalt kõrge tempoga ujuda, see aitab keha paremini vee peal hoida ja energiakulu on väiksem. Sain esimest korda selle nõksu kätte, toimis väga hästi."