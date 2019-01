Norra laskesuusataja sõitis end pildituks: äkitselt oli silme ees kõik valge 

"Pärast viimast tiiru sõitsin viimase ringi poolpimedana. See juhtub siis, kui väsin väga ära. Viimasel laskmisel ei näinud ma enam midagi. Kuid kõik ei muutunud mitte mustaks, vaid valgeks," vahendas Tandrevoldi räägitut Norra ringhäälinguportaal nrk.no.

Pärast lõpujoone ületamist jäi 22aastane piiga lumele lebama, ta lahkus finišialast abiliste saatel. Tandrevoldi sõnul juhtus sama asi ka seitse aastat tagasi. Ta usub, et põhjuseks on suur võistluskoormus: "Olen nüüd võistelnud kümme nädalavahetust järjest ja väsimus andis just kõrgmäestikus tunda."