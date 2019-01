Kristjan Kangur: korvpalliliit pakkus lahkumismängu võimaluse, olnuks patt öelda "ei" 

"Tore, et saame selle viimase mängu pidada kolmekesi koos. Oleme algusest peale kõike koos teinud, läinud on vahelduva eduga, aga teekond on olnud üks."

Kanguri jaoks isiklikult ei tähenda koondisekarjääri lõpetamine seda, et ta tõmbaks suvel, pärast klubihooaja lõppu stepsli üldse seinast välja. Mängumees kinnitas, et pole teinud otsust teha karjääriga üldse lõpparve.

BC Kalev/Cramo värve kaitsev Kangur on vigastuse tõttu jäänud mõnda aega mängudest eemale, kuid eilsest liitus ta uuesti treeningutega. "Mänge on küll palju ees, kuid loodan 21. veebruaril rivis olla," kinnitas ta. "Keha on sel hooajal lubanud mängida. Põhimure ongi see, et tervis vastu peaks."